26-27 МАЯ В СУХУМЕ ГАСТРОЛИРУЕТ АНТРЕПРИЗНЫЙ ТЕАТР АЛЕКСАНДРА БАЛУЕВА

Сухум. 5 мая 2022. Абхазия-Информ. 26-27 мая на сцене Абхазского драматического театра им. С. Чанба планируются гастроли Антрепризного театра Александра Балуева. Абхазским зрителям покажут два спектакля.

25 мая состоится показ спектакля «ПРИЗНАНИЕ».

«Это история человека, жизнь которого тесно переплетается с судьбой Российской Империи. Молодой поручик царской армии (Глеб Матвейчук) мечтает о славе, воинских подвигах и, конечно, о любви. Но судьба распоряжается совсем иначе. Одна ошибка - и жизнь молодого офицера меняется кардинально. Романтические грезы сменяет боль и разочарование, а вместо возлюбленной рядом лишь таинственный комиссар (Александр Балуев), которому нужно только одно - признание. Спектакль «Признание» - это атмосферная история, в которой прекрасная актерская игра переплетается с известными русскими романсами под аккомпанемент акустической гитары», - сообщает пресс-служба театра.

«Признание» не первый совместный спектакль Балуева и Матвейчука. В 2014 году они поставили мюзикл «Территория страсти», взяв за основу «Опасные связи» Шадерло де Лакло.

На следующий день актеры покажут комедийный спектакль «Муж в рассрочку» по пьесе М.Н.Задорнова «Последняя попытка». В спектакле играют Светлана Бельская, Екатерина Семёнова, Александр Балуев.

«Любовь и прекрасные актеры не дадут скучать в этот вечер. Сюжет его довольно необычен. В 20-летнюю годовщину супружеской жизни к юбилярам приходит молодая девушка. Она предлагает сделку, желаякупить мужа за 200 тысяч долларов. Муж не возражает!, Ситуация комичная», - сообщается на официальной странице драмтеатра.