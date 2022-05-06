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Абхазия Информ

МВД АБХАЗИИ ПРОВОДИТ ЕЖЕГОДНУЮ АКЦИЮ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА»

Новости Пятница, 06 мая 2022 09:36
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МВД АБХАЗИИ ПРОВОДИТ ЕЖЕГОДНУЮ АКЦИЮ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА»

Сухум. 5 мая 2022. Абхазия-Информ. МВД РА проводит ежегодную акцию «Георгиевская лента», приуроченную ко Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945г.г.

4 и 5 мая сотрудники Управления ГАИ поздравляли граждан с наступающим праздником Великой Победы, вручали участникам дорожного движения Георгиевские ленты, напоминали водителям о важности соблюдения правил дорожного движения, в том числе, в период майских праздников.

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