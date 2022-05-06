МВД АБХАЗИИ ПРОВОДИТ ЕЖЕГОДНУЮ АКЦИЮ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА»

4 и 5 мая сотрудники Управления ГАИ поздравляли граждан с наступающим праздником Великой Победы, вручали участникам дорожного движения Георгиевские ленты, напоминали водителям о важности соблюдения правил дорожного движения, в том числе, в период майских праздников.