В АКВАТОРИИ АБХАЗИИ ДО 31 МАЯ ДЕЙСТВУЕТ ЗАПРЕТ НА ЛОВ КАМБАЛЫ
Сухум. 5 мая 2022. Абхазия-Информ.Запрет на лов черноморской камбалы-калкан действует до 31 мая, сообщили «Абхазия-Информ в госкомитете по экологии.
По словам председателя Госкомитета по экологии Савелия Читанава, запрет для всех рыболовческих хозяйств введен с 1 мая.
«В этот период камбала нерестится, и потому лов в категорической форме запрещается. С 2003 года в акватории Абхазии хоть и производят промышленный лов рыбы, но орудие лова, при помощи которого сейчас ловят - кошельковый невод, ни в коей мере не затрагивает камбалу,» - сказал Абхазскому телевидению Савелий Читанава.
До 2003 года применялось орудие лова – донный трал, и потому популяциям донных рыб сократилась. С 2003 года популяция восстанавливается, утверждают экологи.
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