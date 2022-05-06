В АКВАТОРИИ АБХАЗИИ ДО 31 МАЯ ДЕЙСТВУЕТ ЗАПРЕТ НА ЛОВ КАМБАЛЫ

Сухум. 5 мая 2022. Абхазия-Информ. Запрет на лов черноморской камбалы-калкан действует до 31 мая, сообщили «Абхазия-Информ в госкомитете по экологии.

По словам председателя Госкомитета по экологии Савелия Читанава, запрет для всех рыболовческих хозяйств введен с 1 мая.

«В этот период камбала нерестится, и потому лов в категорической форме запрещается. С 2003 года в акватории Абхазии хоть и производят промышленный лов рыбы, но орудие лова, при помощи которого сейчас ловят - кошельковый невод, ни в коей мере не затрагивает камбалу,» - сказал Абхазскому телевидению Савелий Читанава.

До 2003 года применялось орудие лова – донный трал, и потому популяциям донных рыб сократилась. С 2003 года популяция восстанавливается, утверждают экологи.