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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД АБХАЗИИ

Новости Пятница, 06 мая 2022 12:12
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ЗАЯВЛЕНИЕ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 6 мая 2022. Абхазия-Информ. Взаимоотношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией закреплены широким спектром межгосударственных договоров и соглашений, носят стратегический характер и соответствуют всем действующим нормам международного права. Об этом говорится в заявлении МИД Абхазии, распространенном в четверг, 5 мая.

В документе в частности говорится: «По итогам вооруженной агрессии Грузии в 2008 году грузинские власти на всех международных площадках и в международном информационном пространстве стали активно использовать тезис об «оккупированных территориях», в соответствии с которым Республика Абхазия и Республика Южная Осетия объявлялись территориями, якобы оккупированными Российской Федерацией.

При непосредственной поддержке США и других стран Запада на международной арене продолжают звучать ничем не обоснованные обвинения об «оккупации». На сегодняшний день, концепция «об оккупированных территориях» является главным инструментом международной политики Грузии. В Грузии продолжает действовать закон «об оккупированных территориях», который ограничивает любые контакты с Республикой Абхазия.

В этой связи хотели бы напомнить, что правовой режим оккупации определяется международными документами такими как: «Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны», «Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны», «Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» и рядом других нормативно-правовых актов, имеющих международный статус. В соответствии с действующими нормами международного права под военной оккупацией понимается временное занятие войсками одной страны территории другой в условиях войны между ними и осуществление управления занятой территорией оккупирующим государством.

В качестве классического примера оккупации может служить военное вторжение США и их союзников в Ирак в 2003 году, которое проходило без санкции Совета Безопасности ООН. В результате оккупации была создана Временная коалиционная администрация Ирака, которая находилась под полным контролем властей США. Подобные примеры могут служить яркой иллюстрацией, проводимой США и их союзниками политики и полностью подпадают под международно-признанные критерии оккупации.

Что касается грузинской концепции о так называемых оккупированных территориях, то она не соответствует действительности и носит политически мотивированный характер.

Ситуация в Республике Абхазия не соответствует ни одному международно-признанному критерию оккупации. Республика Абхазия является независимым государством, в котором законно избранные органы государственной власти осуществляют эффективное управление и контроль без какого-либо вмешательства извне». 

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