ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ДЖАНСЕТ КАЗАНБА.

Памятное мероприятие прошло сегодня в Государственном комитете по репатриации. Глава государства оставил запись в книге памяти, которую затем передадут семье Д.Казанба.В мероприятии также приняли участие Руководитель Администрации президента Алхас Квициния, его заместитель Зураб Каджая, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.Супруга генерала Уалида Маршан Джансет Казанба скончалась 5 мая в Дамаске, после продолжительной болезни.