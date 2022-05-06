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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ДЖАНСЕТ КАЗАНБА.

Новости Пятница, 06 мая 2022 18:02
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ДЖАНСЕТ КАЗАНБА.

Сухум. 6 мая 2022. Абхазия-информ. Президент Аслан Бжания почтил память экс-депутата Народного Совета Сирии, руководителя Фонда памяти жертв военных действий в Сирии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Джансет Казанба.


Памятное мероприятие прошло сегодня в Государственном комитете по репатриации. Глава государства оставил запись в книге памяти, которую затем передадут семье Д.Казанба.
В мероприятии также приняли участие Руководитель Администрации президента Алхас Квициния, его заместитель Зураб Каджая, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.
Супруга генерала Уалида Маршан Джансет Казанба скончалась 5 мая в Дамаске, после продолжительной болезни.

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