ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНА ИВАНА ПИЛИЯ

Сухум. 6 мая 2022. Абхазия-информ. Президент Аслан Бжания навестил сегодня ветерана Великой Отечественной войны Ивана Пилия и поздравил с 77-летием Победы.





Глава государства выразил слова благодарности за вклад в Победу.

Аслан Бжания и Иван Пилия отметили историческую важность Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., назвав ее закономерной и справедливой.

«Я не думал, что на своем веку стану свидетелем еще одной войны. Однако, события на Украине, ополчение США и НАТО против России сегодня вызывают беспокойство. В этих условиях как никогда важно сохранить мир для будущих поколений»,-сказал И.Пилия.

В беседе с ветераном Президент выразил убеждение, что Российская Федерация не допустит третьей мировой войны. «Во главе государства стоит мудрый и опытный политик, который полностью контролирует ситуацию. Сама спецопреация также близится к завершению»,- сказал А.Бжания.

Президент пожелал ветерану здоровья и долгих лет жизни.

Он преподнес ветерану денежный подарок в размере 50 тысяч рублей.