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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНА ИВАНА ПИЛИЯ

Новости Пятница, 06 мая 2022 18:05
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНА ИВАНА ПИЛИЯ

Сухум. 6 мая 2022. Абхазия-информ. Президент Аслан Бжания  навестил сегодня ветерана Великой Отечественной войны Ивана Пилия и поздравил с 77-летием  Победы.



Глава государства выразил слова благодарности за вклад в Победу.
Аслан Бжания и Иван Пилия отметили историческую важность Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., назвав ее закономерной и справедливой.
«Я не думал, что на своем веку стану свидетелем еще одной войны. Однако, события на Украине, ополчение США и НАТО против России сегодня вызывают беспокойство. В этих условиях как никогда важно сохранить мир для будущих поколений»,-сказал И.Пилия.
В беседе с  ветераном Президент выразил убеждение,  что Российская Федерация не допустит третьей мировой войны. «Во главе государства стоит мудрый и опытный политик, который полностью контролирует ситуацию. Сама спецопреация также близится к завершению»,- сказал А.Бжания.

Президент пожелал ветерану здоровья и долгих лет жизни.
Он преподнес ветерану денежный подарок в размере 50 тысяч рублей.

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