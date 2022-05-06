 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

«Попались в руки наши заблудшие овцы. Противник хвастается, что провёл успешную контроперацию. Но он забывает,…
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

В мире

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Российские власти начинают ревизию и подготовку бункерных защитных сооружений в южных областях страны, где введен «желтый» уровень…
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
апреля 06 2022
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЯ УЗБЕКИСТАНА ИЗЪЯТА ПОДГОТОВЛЕННАЯ К РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНАЯ ПАРТИЯ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Новости Пятница, 06 мая 2022 19:00
Оцените материал
(0 голосов)
У ЖИТЕЛЯ УЗБЕКИСТАНА ИЗЪЯТА ПОДГОТОВЛЕННАЯ К РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНАЯ ПАРТИЯ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Сухум. 6 мая 2022. Абхазия-информ. В результате слаженной работы сотрудников УКОН МВД и Службы государственной безопасности по подозрению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств путем «тайных закладок» в г. Сухум по ул. Ардзинба задержан Жамолидинов Сирдижоддин Исамиддин-Угли 1999 г.р. житель Узбекистана.

В ходе личного досмотра у задержанного сотрудниками наркоконтроля обнаружены и изъяты полиэтиленовые свертки, обмотанные зеленой изоляционной лентой с содержащимся в них веществом светлого цвета. Также у гражданина Жамолидинова обнаружены 2 сотовых телефона, на которые последний фиксировал места сделанных тайных закладок с наркотическим веществом и отправлял фото адресатам.

Мужчина пояснил, что приехал в Абхазию с целью распространения наркотических средств путем так называемых тайных закладок и готов указать на их места. При дальнейших проведенных оперативно-розыскных мероприятиях в отношении задержанного ранее сделанные закладки изъяты по улице Бегуа в г. Сухум. Аналогичные, уже готовые к реализации свертки обнаружены в ходе обследования участков местности по улице Ардзынба.

Согласно исследованию экспертно-криминалистического центра МВД, изъятое у гражданина Жамолидинова наркотическое вещество является метадоном.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыту наркотического вещества в крупном размере, проводит СО УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 06 мая 2022 19:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 108 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ДЗИДЗАРИЯ БЕСЛАН ЭШБА ПРОИНФОРМИРОВАЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 77-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.