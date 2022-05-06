У ЖИТЕЛЯ УЗБЕКИСТАНА ИЗЪЯТА ПОДГОТОВЛЕННАЯ К РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНАЯ ПАРТИЯ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА
Сухум. 6 мая 2022. Абхазия-информ. В результате слаженной работы сотрудников УКОН МВД и Службы государственной безопасности по подозрению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств путем «тайных закладок» в г. Сухум по ул. Ардзинба задержан Жамолидинов Сирдижоддин Исамиддин-Угли 1999 г.р. житель Узбекистана.
В ходе личного досмотра у задержанного сотрудниками наркоконтроля обнаружены и изъяты полиэтиленовые свертки, обмотанные зеленой изоляционной лентой с содержащимся в них веществом светлого цвета. Также у гражданина Жамолидинова обнаружены 2 сотовых телефона, на которые последний фиксировал места сделанных тайных закладок с наркотическим веществом и отправлял фото адресатам.
Мужчина пояснил, что приехал в Абхазию с целью распространения наркотических средств путем так называемых тайных закладок и готов указать на их места. При дальнейших проведенных оперативно-розыскных мероприятиях в отношении задержанного ранее сделанные закладки изъяты по улице Бегуа в г. Сухум. Аналогичные, уже готовые к реализации свертки обнаружены в ходе обследования участков местности по улице Ардзынба.
Согласно исследованию экспертно-криминалистического центра МВД, изъятое у гражданина Жамолидинова наркотическое вещество является метадоном.
Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыту наркотического вещества в крупном размере, проводит СО УВД по г. Сухум.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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