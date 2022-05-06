БЕСЛАН ЭШБА ПРОИНФОРМИРОВАЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 77-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 6 мая 2022. Абхазия-информ. Вопросам организации праздничных мероприятий в столице в день 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, было посвящено совещание, проведенное премьер-министром Александром Анквабом с участием руководства администрации Сухума и управления ГАИ МВД.

Мэр Сухума Беслан Эшба проинформировал об уже состоявшихся мероприятиях, организованных управлениями образования и культуры, по делам молодежи и спорта Сухума, и планируемых министерством культуры, Музеем боевой славы им. В. Ардзинба совместно с представительством Россотрудничества, Союзом художников Абхазии, при поддержке Посольства России и МКДЦ «Дом Москвы».

Как было отмечено, основные события состоятся 9 мая – возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату, митинг, парадный марш и шествие участников акции «Бессмертный полк». Управлению ГАИ МВД поручено в рамках функциональных обязанностей обеспечить общественный порядок во время проведения мероприятий.

С участием руководства РУП «Абхазстрой» на совещании также был обсужден вопрос организации дорожного движения и автомобильных парковок в районе улиц Гулиа и академика Марра с учетом повышенной загруженности района транспортными средствами и близким расположением образовательных учреждений. При рассмотрении нескольких предложений улучшения дорожной ситуации принято решение доработать схему, определить смету расходов и исполнителей работ.



Об этом сообщает сайт столицы.