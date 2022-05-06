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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ С 77-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ

Новости Пятница, 06 мая 2022 19:26
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БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ С 77-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ

Сухум. 6 мая 2022. Абхазия-информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба поздравил ветеранов ВОВ, проживающих в столице, с 77-ой годовщиной Победы. Мэр лично побывал у двоих ветеранов с подарками – Валентины Шульгиной и Нонны Дорофеевой.

Мэр столицы вручил ветеранам цветы и денежные подарки.

«Поздравляю Вас с 77-ой годовщиной Победы. Рады, что Вы с нами. Крепкого Вам здоровья и долгих лет. Низкий Вам поклон», – сказал мэр, поздравляя Валентину Шульгину.  

100-летняя Валентина Шульгина живет с дочерью, которая трепетно заботится о маме. В начале войны Валентине Шульгиной был 21 год. Она прошла всю войну, победу встретила в Берлине, и даже оставила надпись на Рейхстаге. Была участницей Сталинградской битвы, за мужество, проявленное этих в боях награждена медалью «За отвагу». Она также награждена орденом Красной Звезды за Курско-Орловскую битву.

После Берлина Валентина Шульгина служила в Японии, где и познакомилась с будущим мужем-подводником. В 1956 году они переехали жить в Абхазию. Валентина Шульгина поблагодарила мэра за внимание и заботу и к удивлению гостей без запинки, наизусть прочла длинное стихотворение о войне.

Затем мэр побывал в гостях у 97-летней Нонны Дорофеевой. Она была совсем юной, когда началась Великая Отечественная война. Ушла на фронт с военного завода и в составе авиационного полка дошла до Берлина. На войне встретила офицера из Абхазии Ивана Дорофеева и вышла за него замуж.

«Нонна Ивановна, поздравляем Вас с 77-ой годовщиной Великой Победы. Мы очень рады, что Вы в добром здравии. Чтобы Вы еще долгие годы были рядом с нами, радуйтесь родными и близкими, внукам и правнуками», – сказал Беслан Эшба.

Мэр пригласил ветеранов ВОВ на парад 9 мая.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 06 мая 2022 19:31

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