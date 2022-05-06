ДАУР КОВЕ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КИНЕМАТОГРАФА АБХАЗИИ
Сухум. 6 мая 2022. Абхазия-информ. В Министерстве культуры Абхазии прошла встреча министра культуры Даура Кове с абхазскими режиссерами, продюсерами и операторами.
В ходе встречи обсуждались технические и организационные вопросы, связанные с кинематографом в Абхазии.
Министр отметил, что развитие кинематографа имеет важное значение как для государства в целом, так и для личности конкретно, так как кино формирует мировоззрение, обогащает и насыщает эмоционально, оказывает психологическое воздействие на человека, поэтому одним из направлений деятельности Министерства культуры должно быть развитие отечественного кинематографа, который способствовал бы формированию нашей национальной идентичности.
Участники встречи поделились своими мнениями и выразили надежду на то, что Министерство культуры поддержит предлагаемые ими проекты.
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