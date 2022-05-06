ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ-РЕПАТРИАНТАМИ
Сухум. 6 мая 2022. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава встретилась с предпринимателями – репатриантами из Сирии и Турции. Встреча, по традиции прошла в формате делового завтрака – за чашкой чая. Стороны обсудили вопросы развития малого и среднего бизнеса и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы среди предпринимателей – соотечественников, вернувшихся на историческую родину.
Открывая встречу Тамила Мерцхулава подчеркнула, что многие из гостей – добрые друзья ТПП, известные предприниматели, бизнесмены с немалым стажем и опытом в ведении дел в различных сферах предпринимательства.
«Представители диаспоры присутствуют во всех сферах жизнедеятельности государства. Это и депутаты Парламента, и известные бизнесмены, в том числе, приложившие большие усилия в развитие сельского хозяйства. Все вы участвуете в развитии экономики нашей страны. Ваш успех – это наш успех, это успех нашего государства! Ваша успешная экономическая деятельность в Абхазии может стать примером для тех, кто пока не решился вернуться на Родину, живет и работает в Турции, Сирии и европейских странах», – сказала президент ТПП.
Она подчеркнула, что власти республики заинтересованы в возвращении абхазов на историческую родину. Ведь Абхазия – это Родина репатриантов, и наша задача помочь им стать активными членами предпринимательского общества.
Тамила Мерцхулава отметила, что сегодня не менее сложное время, нежели в годы войны, и экономическая победа не менее необходима.
По мнению президента ТПП, в условиях меняющейся экономической и политической ситуации важна консолидация и оптимизация усилий всех участников предпринимательского сообщества Абхазии.
«Наша задача – помогать вам решать те вопросы, которые связаны со сферой предпринимательской деятельности. Важно, чтобы вы информировали нас, о тех трудностях, с которыми сталкиваетесь для того, чтобы ситуацию можно было исправить или улучшить, оказать вам своевременную помощь. Палата намерена, расширять поддержку деловой инициативы репатриантов и вернувшихся на историческую родину абхазов», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.
Президент палаты, также обратила внимание на то, как происходит выстраивание новых логистических цепочек в работе с зарубежными партнерами, сообщила о странах, которые не поддержали ограничительные меры против России и поиске новых торговых партнеров. Задача ТПП помочь абхазским предпринимателям найти новых поставщиков.
С докладом по итогам работы по линии внешних связей со странами Турции и Сирийской Арабской Республики выступила начальник Управления внешних связей и инвестиций ТПП Кама Цвижба. В докладе отмечалось, что если Турция сегодня является вторым по значимости экономическим партнером Абхазии, то, к сожалению, товарооборот с Сирией пока небольшой, но в палате убеждены, что товарные поставки будут осуществляться в двустороннем порядке, а позиции с каждым годом увеличиваться.
В процессе встречи предприниматели-репатрианты рассказали о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться.
Среди прочих обсуждались вопросы: о мерах поддержки бизнеса в Абхазии; о льготах для репатриантов-предпринимателей; первичных бизнес-консультаций ТПП по выбору возможной сферы деятельности, открытии своего дела и развитии бизнеса, о возможностях поиска партнеров, экспорт выращиваемой репатриантами продукции, создание сирийско-абхазского «Делового совета» и многое другое.
Предприниматели обратились в палату с просьбой направить в адрес правительства предложение о необходимости создания специального органа, который будет контролировать ценообразование.
В заключение встречи Тамила Мерцхулава поблагодарила предпринимателей-репатриантов за участие в ней, предложила им активно включиться в работу и вносить свои предложения в пакет мер по поддержке бизнеса от ТПП Абхазии.
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