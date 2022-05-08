АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ПЕРВУЮ ЯРМАРКУ-ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЕННУЮ ГИВИ СМЫР

Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил первую ярмарку-фестиваль народного творчества и ремесел Абхазии, посвященную памяти кавалера ордена Леона, ордена «Ахьдз-Апша» II степени, скульптора, художника, первооткрывателя Новоафонской пещеры Гиви Смыр. В мероприятии также принял участие спикер Народного Собрания-Парламента РА Лаша Ашуба.

В Новоафонской ярмарке приняли участие более 50 мастеров.Глава государства ознакомился с экспозициями и представленной продукцией, пообщался с ремесленниками.Вдова Гиви Смыр Жаклин Чачибая поблагодарила Президента за внимание.