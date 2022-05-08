АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ПЕРВУЮ ЯРМАРКУ-ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЕННУЮ ГИВИ СМЫР
Новости Воскресенье, 08 мая 2022 17:27
Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил первую ярмарку-фестиваль народного творчества и ремесел Абхазии, посвященную памяти кавалера ордена Леона, ордена «Ахьдз-Апша» II степени, скульптора, художника, первооткрывателя Новоафонской пещеры Гиви Смыр. В мероприятии также принял участие спикер Народного Собрания-Парламента РА Лаша Ашуба.
В Новоафонской ярмарке приняли участие более 50 мастеров.
Глава государства ознакомился с экспозициями и представленной продукцией, пообщался с ремесленниками.
Вдова Гиви Смыр Жаклин Чачибая поблагодарила Президента за внимание.
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