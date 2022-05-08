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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОРОНОВА

Новости Воскресенье, 08 мая 2022 17:33
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АСЛАН БЖАНИЯ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОРОНОВА

Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-Информ. Сегодня Юрию Николаевичу Воронову исполнился  бы 81 год.

Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов к могиле выдающегося государственного деятеля, кавалера Ордена «Ахьдз-Апша» I степени Юрия Воронова.

В церемонии возложения также приняли участие спикер Народного Собрания- Парламента Лаша Ашуба, члены правительства, представители столичной Администрации,  научных кругов, общественность, школьники.

Юрий Воронов родился 8 мая 1941 года в селе Цабал Гулрыпшского района.
Юрий Николаевич Воронов – выдающийся ученый-кавказовед, видный государственный деятель Республики Абхазия, один из лидеров национально-освободительного движения. Во время ОВНА 1992-1993 гг. Ю.Воронов через СМИ России доносил миру правду о действиях Грузии и ее планах по геноциду абхазского народа.
Юрий Вороннов лично участвовал в переговорном процессе.

Видный ученый за свою политическую карьеру работал в законодательной и исполнительной ветвях власти.
11 сентября 1995 года Юрий Воронов был застрелен у порога своего дома.

Политик похоронен перед Абхазским государственным музеем в Сухуме. Его именем названы школы в Сухуме и Ткуарчала, а также одна из центральных улиц столицы.

Ю.Н. Воронов автор многочисленных научных монографий: «Древности Сочи и его окрестностей» - Краснодар, 1979; «Древняя Апсилия» - Сухум, 1998; «Белая книга Абхазии» - Сухум, 1993 (совм. с П. Флоренским и Т. Шутовой); «Очерки истории Абхазии (до XIX века)» – Сухум; «В мире архитектурных памятников Абхазии» - М., 1978; «Диоскуриада – Себастополис – Цхум» - М., 1980; «Главная крепость Апсилии» - Сухуми, 1986 (совм. с О. Х. Бгажба); «Археологическая карта Абхазии» - Сухуми, 1969; «Тайна Цебельдинской долины» - Москва, 1975; «Древности Военно-Сухумской дороги» - Сухуми, 1977; Материалы по археологии Цебельды. - Тбилиси, 1985 (совм. с О. Х. Бгажба); «Древности Азантской долины» - Тбилиси, 1982; «Памятники села Герзеул» - Сухуми, 1980 (совм. с О. Х. Бгажба); «Лев Николаевич Соловьёв» - Санкт-Петербург, 1994; «Боль моя, Абхазия» - Гагра, 1995; «Могилы апсилов» - Москва, 2003.



Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 08 мая 2022 17:37

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