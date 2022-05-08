АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЁМ ПОБЕДЫ
Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анквба поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с Днем Победы.
В поздравлении в частности говорится: "Уважаемый Михаил Владимирович, примите мои поздравления с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне!
За этот день боролся весь многонациональный народ Советского Союза. И все вместе совершили бессмертный подвиг во имя спасения общего Отечества.
Именно это единство стало нашим общим наследием. Гордимся подвигом всех ветеранов Победы, бережем светлую память о погибших.
Спустя десятилетия, встречая этот священный праздник, мы вновь осознаём всю опасность нацизма, идеи которого, как оказалось, все еще живы. Сегодня наш стратегический союзник - Российская Федерация - вынуждена бороться с этим злом на Украине.
Нисколько не сомневаемся, что проводимая спецоперация будет успешно завершена. Выражаем свою поддержку, и в том числе участием наших добровольцев.
Уважаемый Михаил Владимирович, в день нашего общего с народом России праздника - праздника Великой Победы - желаю мира, благополучия и новых достижений во благо будущих поколений".
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