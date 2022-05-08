 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

«Попались в руки наши заблудшие овцы. Противник хвастается, что провёл успешную контроперацию. Но он забывает,…
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

В мире

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Российские власти начинают ревизию и подготовку бункерных защитных сооружений в южных областях страны, где введен «желтый» уровень…
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
апреля 06 2022
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЁМ ПОБЕДЫ

Новости Воскресенье, 08 мая 2022 17:40
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЁМ ПОБЕДЫ

Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анквба поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с Днем Победы.

В поздравлении в частности говорится: "Уважаемый Михаил Владимирович, примите мои поздравления с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне!

За этот день боролся весь многонациональный народ Советского Союза. И все вместе совершили бессмертный подвиг во имя спасения общего Отечества.
Именно это единство стало нашим общим наследием. Гордимся подвигом всех ветеранов Победы, бережем светлую память о погибших.

Спустя десятилетия, встречая этот священный праздник, мы вновь осознаём всю опасность нацизма, идеи которого, как оказалось, все еще живы. Сегодня наш стратегический союзник - Российская Федерация - вынуждена бороться с этим злом на Украине.

Нисколько не сомневаемся, что проводимая спецоперация будет успешно завершена. Выражаем свою поддержку, и в том числе участием наших добровольцев.

Уважаемый Михаил Владимирович, в день нашего общего с народом России праздника - праздника Великой Победы - желаю мира, благополучия и новых достижений во благо будущих поколений".

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 08 мая 2022 17:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОРОНОВА В МЧС ПОСТУПИЛ ЛОЖНЫЙ СИГНАЛ О ПОМОЩИ ОТ ТУРИСТОВ В ГОРАХ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.