АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЁМ ПОБЕДЫ

В поздравлении в частности говорится: "Уважаемый Михаил Владимирович, примите мои поздравления с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне!

За этот день боролся весь многонациональный народ Советского Союза. И все вместе совершили бессмертный подвиг во имя спасения общего Отечества.

Именно это единство стало нашим общим наследием. Гордимся подвигом всех ветеранов Победы, бережем светлую память о погибших.

Спустя десятилетия, встречая этот священный праздник, мы вновь осознаём всю опасность нацизма, идеи которого, как оказалось, все еще живы. Сегодня наш стратегический союзник - Российская Федерация - вынуждена бороться с этим злом на Украине.

Нисколько не сомневаемся, что проводимая спецоперация будет успешно завершена. Выражаем свою поддержку, и в том числе участием наших добровольцев.

Уважаемый Михаил Владимирович, в день нашего общего с народом России праздника - праздника Великой Победы - желаю мира, благополучия и новых достижений во благо будущих поколений".