ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-информ. В Гудауте прошел V Международный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера Абхазии и России Романа Чирикбая. Соревнования прошли среди спортсменов 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р. и 2010-2011 г.р. В турнире приняли участие около 150 спортсменов из городов и районов Абхазии и регионов России.

Призовые места среди воспитанников секции бокса Управления распределились следующим образом: