ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-информ. В Гудауте прошел V Международный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера Абхазии и России Романа Чирикбая. Соревнования прошли среди спортсменов 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р. и 2010-2011 г.р. В турнире приняли участие около 150 спортсменов из городов и районов Абхазии и регионов России.
Призовые места среди воспитанников секции бокса Управления распределились следующим образом:
1-место – Зардания Анри, Хибба Эраст и Хибба Леон;
2-место – Дочия Беслан и Рахматов Рамзадын.
Тренируют спортсменов Авидзба Давид и Смыр Саид.