ТРИ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ В ТУРНИРЕ ПО БОКСУ
Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-информ. Завершился турнир Изобильненского городского округа Ставропольского края по боксу, посвященный 77-годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В турнире приняли участие около 200 спортсменов со всех регионов России: Ставропольского края, Осетии, КЧР, Дагестана, Краснодарского края и др.
Сухум представляли боксеры Управления по делам молодежи и спорта администрации города, завоевавшие три золотые медали.
1-место Саакян Сумбат 28 кг;
1-место Ичмелян Эдгард 31 кг;
1-место Саакян Артур 36 кг.
Тренирует спортсменов Адлейба Беслан.