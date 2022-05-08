ТРИ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ В ТУРНИРЕ ПО БОКСУ

Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-информ. Завершился турнир Изобильненского городского округа Ставропольского края по боксу, посвященный 77-годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В турнире приняли участие около 200 спортсменов со всех регионов России: Ставропольского края, Осетии, КЧР, Дагестана, Краснодарского края и др.

Сухум представляли боксеры Управления по делам молодежи и спорта администрации города, завоевавшие три золотые медали.