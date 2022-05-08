ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ АБХАЗИИ

В составе делегации министр по чрезвычайным ситуациям РА Лев Квициния, чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в РЮО Алан Елбакиев, представители депутатского корпуса.

Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-информ. Президент Анатолий Бибилов провел встречу с делегацией из Республики Абхазия, прибывшей в Республику Южная Осетия в качестве международных наблюдателей на выборы президента РЮО. Об этом сообщает официальный сайт главы югоосетинской республики.

Во встрече также принял участие министр Южной Осетии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Азамат Чочиев.

Поприветствовав гостей, Анатолий Бибилов поблагодарил их за визит и поздравил с наступающим праздником Великой Победы, а также передал наилучшие пожелания президенту Республики Абхазия Аслану Бжания.

«Поздравляю вас с праздником Великой Победы. Мы празднуем 77 лет гордости нашими предками, которые проявили мужество и героизм, сражаясь плечом к плечу. Но, к сожалению, сегодня мы видим, что фашизм вновь поднял голову. Эта глава трагична не только для Украины, но и для нас. Решение Российской Федерации о проведении специальной военной операции было единственно верным. Мы, братские республики, вместе сплотились и ведем борьбу против неонацизма. Уверен, что победа будет за нами», – сказал он.

Анатолий Бибилов также затронул тему выборов президента Республики Южная Осетия. Он поблагодарил абхазскую делегацию за внимание, оказываемое политическим процессам, которые происходят в Южной Осетии.

Со своей стороны, Лев Квициния поблагодарил Анатолия Бибилова за теплый прием и отметил, что процесс выборов в Южной Осетии проходит очень достойно и демократично.

«Нам небезразличны политические процессы, которые происходят в Южной Осетии, наш народ всегда поддерживал и будет поддерживать выбор югоосетинского народа», – сказал он.