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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛА ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ВОЕННОГО ПАРАДА

Новости Воскресенье, 08 мая 2022 23:31
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В СУХУМЕ ПРОШЛА ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ВОЕННОГО ПАРАДА

Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-информ. На набережной Махаджиров в Сухуме прошла генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Торжественное прохождение маршем пеших колонн парадного расчёта Министерства обороны Республики Абхазия, 7-й объединённой военной базы Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Пограничного управления СГБ, МЧС Абхазии, МВД Абхазии, Государственной службы охраны, Государственной миграционной службы, Сухумского высшего общевойскового командного училища принимал министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая на набережной Махаджиров у памятника Неизвестному солдату. 

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Воскресенье, 08 мая 2022 23:32

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