В СУХУМЕ ПРОШЛА ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ВОЕННОГО ПАРАДА
Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-информ. На набережной Махаджиров в Сухуме прошла генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Торжественное прохождение маршем пеших колонн парадного расчёта Министерства обороны Республики Абхазия, 7-й объединённой военной базы Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Пограничного управления СГБ, МЧС Абхазии, МВД Абхазии, Государственной службы охраны, Государственной миграционной службы, Сухумского высшего общевойскового командного училища принимал министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая на набережной Махаджиров у памятника Неизвестному солдату.
Об этом сообщает сайт столицы.