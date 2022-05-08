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Абхазия Информ

В СУХУМ ДОСТАВИЛИ «ОГОНЬ ПАМЯТИ-2022»

Новости Воскресенье, 08 мая 2022 23:35
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В СУХУМ ДОСТАВИЛИ «ОГОНЬ ПАМЯТИ-2022»

Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-информ. В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в Государственном музее Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба состоялась Международная патриотическая акция «Огонь Памяти-2022».

Впервые из Москвы в Абхазию была доставлена частица Вечного огня с могилы Неизвестного солдата, расположенной в Александровском саду у Кремлевской стены.

Под звуки государственных гимнов Республики Абхазия и Российской Федерации в исполнении военного оркестра Министерства обороны сводный почетный караул из числа военнослужащих Абхазии и России внес лампаду с частицей Вечного огня в здание Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба..

Директор музея, Герой Абхазии Мзия Бейя отметила, что прибывший в Абхазию Огонь символизирует память о всех советских воинах, павших при защите Родины в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

«Этот огонь будет навечно гореть в сердцах победителей фашизма и их потомков», – сказала Мзия Бейя.

Представителям районов республики были переданы семь лампад с частичками Вечного огня для зажжения их у мемориалов павшим защитникам Отечества 9 мая, в День Победы. Мероприятие завершилось исполнением песни композитора Д.Ф. Тухманова «День Победы».

Прочитано 10 раз Последнее изменение Воскресенье, 08 мая 2022 23:37

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