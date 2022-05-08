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Абхазия Информ

ГЛАВА ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА АБХАЗИИ НАЗВАЛ УЧАСТИЕ МЕСТНЫХ КЛУБОВ В ФНЛ-2 ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ

Новости Воскресенье, 08 мая 2022 23:41
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ГЛАВА ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА АБХАЗИИ НАЗВАЛ УЧАСТИЕ МЕСТНЫХ КЛУБОВ В ФНЛ-2 ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ

Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-информ. Президент Федерации футбола Абхазии Тарас Хагба рассказал о причине, по которой абхазские футбольные клубы хотят войти в состав участников Первенства Футбольной национальной лиги — 2 (ФНЛ-2).

«Год назад мы написали план развития футбола в Абхазии, где указали по пунктам, что нужно сделать федерации для продвижения вперед. И одной из приоритетных задач было признано участие нашей команды в ФНЛ-2. Соответственно, этим вопросом мы сейчас плотно занимаемся. Россия – это наш стратегический партнер, и мы хотим сотрудничать с ней в том числе и в сфере футбола», – цитирует Хагба «Матч ТВ».

Ранее работавший в Абхазии казахстанский футбольный тренер Эрнест Капышев поделился мнением о включении абхазских клубов в ФНЛ-2.

Специалист отметил, России не стоит боятся того, что Республика Абхазия не признана многими странами. По его мнению, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже отстранил нашу страну от участия от международных турниров на неопределенный срок, и вряд ли могут последовать новые санкции.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Воскресенье, 08 мая 2022 23:43

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