ГЛАВА ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА АБХАЗИИ НАЗВАЛ УЧАСТИЕ МЕСТНЫХ КЛУБОВ В ФНЛ-2 ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ

Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-информ. Президент Федерации футбола Абхазии Тарас Хагба рассказал о причине, по которой абхазские футбольные клубы хотят войти в состав участников Первенства Футбольной национальной лиги — 2 (ФНЛ-2).

«Год назад мы написали план развития футбола в Абхазии, где указали по пунктам, что нужно сделать федерации для продвижения вперед. И одной из приоритетных задач было признано участие нашей команды в ФНЛ-2. Соответственно, этим вопросом мы сейчас плотно занимаемся. Россия – это наш стратегический партнер, и мы хотим сотрудничать с ней в том числе и в сфере футбола», – цитирует Хагба «Матч ТВ».