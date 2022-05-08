СПУСТЯ 29 ЛЕТ ВОЗОБНОВИЛИСЬ КРУИЗЫ ИЗ СОЧИ В СУХУМ
Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-информ. Между Сочи и Сухумом (Абхазия) восстановлено пассажирское транспортное сообщение по Черному морю. Возить пассажиров туда и обратно будет скоростной катамаран «Грифон» российской компании «Водоход экспресс».
Первый рейс состоялся уже сегодня. Добраться из одного города в другой по морю теперь можно за 3 часа. Билеты стоят 2,5 тысячи рублей.
Морских пассажирских перевозок на этом направлении не было 29 лет (с момента окончания грузино-абхазской войны). Первоначально предполагалось запустить катамараны в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса проект решили отложить до 2022 года.
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