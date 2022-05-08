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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ И ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Новости Воскресенье, 08 мая 2022 23:58
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ И ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Сухум. 8 мая 2022. Абхазия-информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил соотечественников с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне. В поздравлении говорится:

«Этот праздник объединяет многонациональный народ Абхазии, чьи сыновья и дочери, преодолевая неимоверные испытания на всех фронтах, одержали победу над немецким фашизмом.

Ни одну семью в нашей маленькой стране не обошла самая жестокая в истории человечества война. Многие не дождались своих родных, отдавших свои жизни ради будущих поколений и пропавших без вести.

Оставаясь в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны, мы гордимся их подвигами и глубоко чтим память о погибших. Как показывает время, не все усвоили уроки истории, идеология фашизма все еще жива, принося новые беды мирным гражданам.

Сегодня наши соотечественники-добровольцы вместе со своими российскими братьями участвуют в специальной военной операции на Украине.

К сожалению, уже есть погибшие. Но эта борьба со злом жизненно важна. И мы уверены в том, что как и 77 лет назад потомки воинов Великой Отечественной вновь одержат победу.

Дорогие ветераны, наши непобежденные герои, примите искренние поздравления с великим праздником! Долгих вам лет и крепкого здоровья!»

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 09 мая 2022 00:01

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