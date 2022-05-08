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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Новости Понедельник, 09 мая 2022 00:44
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Сухум. 9 мая 2022. Абхазия-информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Аслана Бжания и весь народ Абхазии с Днем Победы в Великой Отечественной войне. В поздравлении говорится:

Уважаемый Аслан Георгиевич! 

Сердечно поздравляю Вас и весь народ Абхазии с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 

Отмечая этот славный праздник, мы отдаем дань признательности и уважения нашим отцам и дедам - воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм.

Убежден, что добрые традиции дружбы и взаимопомощи, закаленные в годы суровых военных испытаний, будут и впредь способствовать упрочению союзничества и стратегического партнерства между нашими странами. 

Прошу передать всем абхазским ветеранам Великой Отечественной войны слова глубокой благодарности, а также пожелания доброго здоровья, долголетия и благополучия. 

С уважением, В.Путин

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 09 мая 2022 00:54

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