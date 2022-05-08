ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ ПОБЕДЫ
Сухум. 9 мая 2022. Абхазия-информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы. В поздравлении говорится:
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ
Уважаемый Владимир Владимирович,
Свидетельствую Вам свое уважение и от себя лично и народа Республики Абхазия направляю искренние поздравления по случаю 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Сколько бы времени ни прошло с окончания Великой Отечественной войны, наши народы всегда будут с искренней благодарностью вспоминать немеркнущий подвиг людей, отстоявших свободу и независимость Родины, победивших нацизм.
Убежден, что общая память о героизме славного поколения Победителей будет и впредь служить приумножению традиций дружбы и добрососедства между нашими народами.
В священный День Победы хотел бы передать особые слова признательности дорогим ветеранам и пожелать им здоровья и долголетия.
В этот торжественный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, успехов в Вашем нелегком труде, мира и процветания - народу Российской Федерации.
ПРЕЗИДЕНТ А. БЖАНИЯ
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