ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Свидетельствую Вам свое уважение и от себя лично и народа Республики Абхазия направляю искренние поздравления по случаю 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сколько бы времени ни прошло с окончания Великой Отечественной войны, наши народы всегда будут с искренней благодарностью вспоминать немеркнущий подвиг людей, отстоявших свободу и независимость Родины, победивших нацизм.

Убежден, что общая память о героизме славного поколения Победителей будет и впредь служить приумножению традиций дружбы и добрососедства между нашими народами.

В священный День Победы хотел бы передать особые слова признательности дорогим ветеранам и пожелать им здоровья и долголетия.

В этот торжественный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, успехов в Вашем нелегком труде, мира и процветания - народу Российской Федерации.

ПРЕЗИДЕНТ А. БЖАНИЯ