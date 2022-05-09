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Абхазия Информ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Новости Понедельник, 09 мая 2022 10:56
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Сухум. 9 мая 2022. Абхазия-информ. Сегодня отмечается 77-я годовщина Победы  Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В этот день во многих городах мира проводятся военные  парады и праздничные салюты, церемонии возложения венков к памятникам воинов освободителей, шествия с портретами ветеранов – «Бессмертный полк».

9 мая по всей Абхазии также отмечают День Победы в Великой Отечественной войне.

Празднование в Сухуме началось у памятника Неизвестному солдату на Набережной Махаджиров.

Отдать дань памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, пришли  президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного Собрания – Парламента Лаша Ашуба, временный поверенный в делах РФ в РА Максим Литвинов, глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба, депутаты Парламента, члены правительства,  военные, представители общественности, студенты и  школьники.

После возложения цветов состоится митинг. Затем торжественным маршем перед участниками митинга пройдут парадные расчеты Минобороны РА. В параде примут участие подразделения Погрануправления ФСБ России в РА и 7-ой российской военной базы. Парад завершится прохождением «Бессмертного полка», в котором примут участие дети, внуки и правнуки победителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В преддверии Дня Победы ветеранов Великой отечественной посещали представители правительства, военные, руководители общественных организаций, учащиеся школ.

День Победы в Абхазии — это праздник нескольких поколений, объединяющий отцов, детей, внуков и правнуков. Около 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны в период с 1941 по 1945 годы. Семнадцать с половиной тысяч из них погибли.
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По официальной версии Министерства обороны России безвозвратные военные потери составили – почти 12 млн человек. 6 818 300 солдат погибло в боях, умерли в госпиталях и при прочих происшествиях, а 1 850 100 человек не вернулось из плена. Потери гражданского населения в зоне оккупации – 13 684 700 человек (из них: преднамеренно истреблено – 7 420 400 человек, погибло на принудительных работах в Германии - 2 164 300 человек, погибло от голода, болезней и отсутствия медицинской помощи – 4 100 000 человек. Общие людские потери СССР – военнослужащих и гражданского населения – 26,6 млн человек. Материальные потери – около 30 % всего национального богатства. 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 09 мая 2022 10:59

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