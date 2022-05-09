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Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Новости Понедельник, 09 мая 2022 11:02
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Сухум. 9 мая 2022. Абхазия-информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания  поздравил ветеранов и всех соотечественников с  77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Дорогие соотечественники!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Поздравляю Вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Значение поистине Великой Победы не померкнет с годами, совершенный подвиг – не подвластен времени, он бессмертен.

Мы гордимся тем, что наши родные и близкие сокрушили злейшего врага. Имена наших соотечественников золотыми буквами вписаны в героическую летопись борьбы советского народа с нацизмом.

Сегодня для всех нас не только радостный день, сегодня мы вспоминаем тех, кто, приближая День Победы, не дожил до него, вспоминаем невинных жертв этой чудовищной войны.

Дорогие ветераны!

Именно к вам обращены главные слова благодарности за ваше безграничное мужество, истинный патриотизм. Вы показали последующим поколениям, что такое единство и храбрость, несгибаемая воля и безграничная любовь к Отчизне.

Благодаря славным защитникам, сражавшимся в бою, защитникам тыла, всем, на чью долю выпало жить и бороться в этой страшной войне, была достигнута Победа. Спасена была не только Родина, спасен был мир. Наш долг – хранить историческую правду о тех событиях и сделать все для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись.

Дорогие соотечественники, дорогие ветераны!

В этот торжественный день примите самые теплые пожелания мира и благополучия.

С Днем Победы!»

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 09 мая 2022 11:03

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