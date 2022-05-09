ПАРТИЯ «АЙТАЙРА» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа была, есть и останется символом доблести и воинской славы.

«Этот день – дань признательности, безмерного уважения к тем, кто спас мир от фашизма и благодарной памяти о них.

Воспитанные на патриотическом примере старшего поколения, своих отцов и дедов, сражавшихся в интернациональных рядах на фронтах Великой Отечественной войны, проявили мужество и героизм все, кто встал на защиту Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг.

В день всенародного праздника, обращаясь к нашим дорогим ветеранам, желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мы все, жизнью своей обязанные тем, кто ценой здоровья, жизни, спас мир, объединившись, не должны допустить возрождения нацизма.

Благополучия, мира и процветания всем!

Председатель партии Л. Лакербая»