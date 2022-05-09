ПАРТИЯ «АЙТАЙРА» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Сухум. 9 мая 2022. Абхазия-информ. Политическая партия «Айтайра» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., всех жителей Абхазии с Днем Великой Победы.
«Этот день – дань признательности, безмерного уважения к тем, кто спас мир от фашизма и благодарной памяти о них.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа была, есть и останется символом доблести и воинской славы.
Воспитанные на патриотическом примере старшего поколения, своих отцов и дедов, сражавшихся в интернациональных рядах на фронтах Великой Отечественной войны, проявили мужество и героизм все, кто встал на защиту Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг.
В день всенародного праздника, обращаясь к нашим дорогим ветеранам, желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мы все, жизнью своей обязанные тем, кто ценой здоровья, жизни, спас мир, объединившись, не должны допустить возрождения нацизма.
Благополучия, мира и процветания всем!
Председатель партии Л. Лакербая»