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Абхазия Информ

ПАРТИЯ «АЙТАЙРА» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Новости Понедельник, 09 мая 2022 11:05
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ПАРТИЯ «АЙТАЙРА» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сухум. 9 мая 2022. Абхазия-информ. Политическая партия  «Айтайра» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., всех жителей Абхазии с Днем Великой Победы.

«Этот день – дань признательности, безмерного уважения к тем, кто спас мир от фашизма и благодарной памяти о них.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа была, есть и останется символом доблести и воинской славы.

Воспитанные на патриотическом примере старшего поколения, своих отцов и дедов, сражавшихся в интернациональных рядах на фронтах Великой Отечественной войны, проявили мужество и героизм все, кто встал на защиту Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг.

В день всенародного праздника, обращаясь к нашим дорогим ветеранам, желаем крепкого здоровья и  долгих лет жизни. Мы все, жизнью своей обязанные тем, кто ценой здоровья, жизни, спас мир, объединившись, не должны допустить возрождения нацизма.

Благополучия, мира и процветания всем!

Председатель партии Л. Лакербая»

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 09 мая 2022 11:07

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