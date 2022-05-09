СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

«От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Накануне 9 Мая мы вспоминаем близких, с оружием в руках защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков, чувствуем свою сопричастность с ее героической историей и выражаем искреннее уважение поколению победителей.

Многие из них положили жизнь на алтарь Победы. Вечная им память! Кровь предков – победителей помогла нам выстоять под напором грузинской агрессии в 1992-1993 годах. И сегодня новое поколение молодежи Республики Абхазия готово обеспечить мир и безопасность государства.

Дорогие ветераны!

Мы бесконечно рады тому, что мы вместе сегодня празднуем День Победы – 9 Мая!

Берегите себя! Вдохновляйте нас своим оптимизмом и силой духа!»