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Абхазия Информ

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Новости Понедельник, 09 мая 2022 11:08
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СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Сухум. 9 мая 2022. Абхазия-информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазии Лаша Ашуба поздравил ветеранов Великой Отечественной войны С Днем Победы. В поздравлении говорится:

«От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!  

Накануне 9 Мая мы вспоминаем близких, с оружием в руках защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков, чувствуем свою сопричастность с ее героической историей и выражаем искреннее уважение поколению победителей.

Многие из них положили жизнь на алтарь Победы. Вечная им память!  Кровь предков – победителей помогла нам выстоять под напором грузинской агрессии в 1992-1993 годах. И сегодня новое поколение молодежи Республики Абхазия готово обеспечить мир и безопасность государства.  

Дорогие ветераны!

Мы бесконечно рады тому, что мы вместе сегодня празднуем День Победы – 9 Мая!

Берегите себя! Вдохновляйте нас своим оптимизмом и силой духа!»

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 09 мая 2022 11:12

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