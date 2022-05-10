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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ С ЧАСТНЫМ ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ВЛАДИМИР ШАМАНОВ

Новости Вторник, 10 мая 2022 14:57
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Сухум. 10 мая 2022. Абхазия-Информ. Сегодня Илорский храм посетили глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплиа и известный российский политический деятель, генерал-полковник ВС РФ, Герой России, депутат государственной думы РФ VII -VIII созывов Владимир Анатольевич Шаманов. Об этом сообщается на странице Администрации Очамчырского района в соцсети Фейсбук.

В.Шаманов был руководителем по взаимодействию с главнокомандующим ВС РА С.В. Багапш во военной операции по освобождению Кодорского ущелья в августе 2008 года.

 

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 10 мая 2022 16:21

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