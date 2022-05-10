ЗА НЕДЕЛЮ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 15 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 10 мая 2022. Абхазия-информ. Со 2 мая по 9 мая Covid-19 подтвержден у 15 человек.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 6 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53626 человек.

Зарегистрировано 683 летальных случая.