ЗА НЕДЕЛЮ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 15 ЧЕЛОВЕК
Новости Вторник, 10 мая 2022 16:17
Сухум. 10 мая 2022. Абхазия-информ. Со 2 мая по 9 мая Covid-19 подтвержден у 15 человек.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 6 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53626 человек.
Зарегистрировано 683 летальных случая.
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