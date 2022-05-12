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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГЕТИКИ И НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Четверг, 12 мая 2022 13:09
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ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГЕТИКИ И НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 12 мая 2022. Абхазия-информ. Президент Аслан Бжания провел рабочее совещание по вопросам энергетики и незаконной добычи криптовалюты.

В совещании по обсуждению предпринимаемых мер по противодействию майнингу участвовали вице-президент Бадра Гунба, Премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, Генпрокурор Адгур Агрба, руководитель АП Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба, руководители силовых ведомств, глава Администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия и гендиректор ГК « Черноморэнерго» Тенгиз Гирджинба.

«Тенденция перерасхода электроэнергии в республике сохраняется», – констатировал  глава государства, открывая совещание.

По словам Бжания, одной из причин этого является недостаточная работа администраций городов и районов, а также ряда ведомств по линии борьбы с майнингом криптовалют.

Совсем недавно была обнаружена действующая майнинг-ферма в селе Бедиа Ткуарчалского района. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при участии СОБР изъяли  320 аппаратов, сама ферма обесточена, оборудование демонтировано.

Президент поручил премьер-министру Александру Анквабу и руководителю Администрации президента Алхасу Квициниа определить меру ответственности руководителей заинтересованных ведомств и принять соответствующие решения дисциплинарного характера.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 12 мая 2022 13:11

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