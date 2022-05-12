ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГЕТИКИ И НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ

В совещании по обсуждению предпринимаемых мер по противодействию майнингу участвовали вице-президент Бадра Гунба, Премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, Генпрокурор Адгур Агрба, руководитель АП Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба, руководители силовых ведомств, глава Администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия и гендиректор ГК « Черноморэнерго» Тенгиз Гирджинба.

«Тенденция перерасхода электроэнергии в республике сохраняется», – констатировал глава государства, открывая совещание.

По словам Бжания, одной из причин этого является недостаточная работа администраций городов и районов, а также ряда ведомств по линии борьбы с майнингом криптовалют.

Совсем недавно была обнаружена действующая майнинг-ферма в селе Бедиа Ткуарчалского района. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при участии СОБР изъяли 320 аппаратов, сама ферма обесточена, оборудование демонтировано.

Президент поручил премьер-министру Александру Анквабу и руководителю Администрации президента Алхасу Квициниа определить меру ответственности руководителей заинтересованных ведомств и принять соответствующие решения дисциплинарного характера.



