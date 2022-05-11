ВОСЕМЬ АБИТУРИЕНТОВ СТАЛИ КУРСАНТАМИ ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ МЧС РОССИИ

Сухум. 11 мая 2022. Абхазия-информ. В МЧС завершилась пора вступительных экзаменов. Абитуриенты проявляли свои знания и навыки по русскому языку, математике, физике и физической культуре. Согласно Межправительственному соглашению с 2011 года курсанты из Абхазии проходят обучение в профильных вузах МЧС России.

В 2022 году Академия государственной противопожарной службы и Академия гражданской защиты выделили по четыре квоты для граждан Абхазии. По итогам всех экзаменов восемь абитуриентов стали курсантами и продолжат учебу в Москве.

По словам руководства МЧС РА, учебный процесс в профильных вузах МЧС России стал более интенсивным, требования к курсантам возросли, поэтому молодым людям надо будет приложить максимум усилий для успешной учебы.

На сегодняшний день в профильных вузах МЧС России обучаются 36 курсантов из Абхазии.