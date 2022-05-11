НАЧАТО БЛАГОУСТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В ОЧАМЧЫРЕ

Сухум. 11 мая 2022. Абхазия-информ. По инициативе главы администрации Очамчырского района Беслана Бигвава начались работы по благоустройству центральной набережной, в районе центрального стадиона.

Этот участок набережной не ремонтировался всё послевоенное время. В то же время он пользуется большой популярностью у местных жителей и гостей нашего города, так как там мелководье и песчаные пляжи.