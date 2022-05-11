НАЧАТО БЛАГОУСТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В ОЧАМЧЫРЕ
Сухум. 11 мая 2022. Абхазия-информ. По инициативе главы администрации Очамчырского района Беслана Бигвава начались работы по благоустройству центральной набережной, в районе центрального стадиона.
Этот участок набережной не ремонтировался всё послевоенное время. В то же время он пользуется большой популярностью у местных жителей и гостей нашего города, так как там мелководье и песчаные пляжи.
Планируется уложить более 340 метров (1200м²) новой тротуарной плитки и бордюров, ремонт парапета, установить новые лавочки и новое освещение, провести озеленение клумб и уборку мусора.
Подрядчик объекта МУП «Горстрой» под руководством Квициния Руслана.
Работы планируется завершить в течении двух месяцев.
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