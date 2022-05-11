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Абхазия Информ

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ ГАЗИФИКАТОРА

Новости Среда, 11 мая 2022 22:07
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В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ ГАЗИФИКАТОРА

Сухум. 11 мая 2022. Абхазия-информ. Республиканская больница и родильный дом полностью обеспечены кислородом. Из газификаторного устройства медицинские газы подаются в палаты интенсивной терапии и реанимации, в процедурные кабинеты, операционные и приемные отделения.

По словам и.о. главврача Республиканской больницы Эрика Хатхва, монтаж оборудования для подачи кислорода прошел с опережением графика.

«Раньше кислород доставлялся в больницу баллонами, приходилось искать рабочих для загрузки и выгрузки. Объема кислорода хватало на несколько дней, а во время пандемии COVID-19 иногда приходилось и по несколько раз в сутки заправлять баллоны. Теперь все централизованно и автоматизировано, что намного облегчает работу медиков», – сказал он.

Кислород доставляется из Российской Федерации, газификатор может вмещать 3 тонны и является эффективной и удобной альтернативой баллонам высокого давления. На случай внештатных ситуации есть запасы.

Также, по словам главврача, в Родильном доме была заменена и старая медицинская вакуумная станция.

«Новое оборудование, которое мы установили, используется для откачивания биологических жидкостей и газов во время хирургических вмешательств и родов», ­ – отметил Хатхва.

Вакуумная станция будет запущена в ближайшее время.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 11 мая 2022 22:21

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