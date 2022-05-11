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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПОЗДРАВИЛА ДНР С ГОДОВЩИНОЙ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Новости Среда, 11 мая 2022 22:01
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АБХАЗИЯ ПОЗДРАВИЛА ДНР С ГОДОВЩИНОЙ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 11 мая 2022. Абхазия-информ. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания направил главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Денису Пушилину поздравления в честь дня республики, выразив надежду на активное развитие двусторонних отношений.

«Уважаемый Денис Владимирович, поздравляю Вас и народ Донецкой Народной Республики с празднованием Дня Донецкой Народной Республики. Дата 11 мая 2014 года объединяет всех жителей республики, которые сделали свой исторический выбор. Сегодня ДНР успешно решает стоящие перед ней цели, уверенно смотря в будущее», — говорится в телеграмме Бжании. Президент Абхазии выразил надежду на «активное развитие отношений между нашими государствами», он пожелал Пушилину и всем жителям ДНР мира и процветания.

Министерство иностранных дел Абхазии направило поздравительную ноту министерству иностранных дел ДНР. В ней отмечается, что «этот день, являясь одним из важнейших государственных праздников, олицетворяет народную сплоченность, объединяет всех жителей республики, которым дороги ценности патриотизма, уважения к своей Родине». «Убеждены, что укрепление сотрудничества между Республикой Абхазия и Донецкой Народной Республикой отвечает интересам обоих государств», — говорится в телеграмме МИД Абхазии.

Абхазия признала независимость ДНР 25 февраля 2022 года. Между республиками установлены дипломатические отношения.

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