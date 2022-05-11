АБХАЗИЯ ПОЗДРАВИЛА ДНР С ГОДОВЩИНОЙ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 11 мая 2022. Абхазия-информ. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания направил главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Денису Пушилину поздравления в честь дня республики, выразив надежду на активное развитие двусторонних отношений.
Министерство иностранных дел Абхазии направило поздравительную ноту министерству иностранных дел ДНР. В ней отмечается, что «этот день, являясь одним из важнейших государственных праздников, олицетворяет народную сплоченность, объединяет всех жителей республики, которым дороги ценности патриотизма, уважения к своей Родине». «Убеждены, что укрепление сотрудничества между Республикой Абхазия и Донецкой Народной Республикой отвечает интересам обоих государств», — говорится в телеграмме МИД Абхазии.
Абхазия признала независимость ДНР 25 февраля 2022 года. Между республиками установлены дипломатические отношения.
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