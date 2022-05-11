МИНИСТРЫ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ И КРЫМА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Новости Среда, 11 мая 2022 20:32
Сухум. 11 мая 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове в рамках рабочего визита в Республику Крым провёл встречу с коллегой Татьяной Манежиной и с главой администрации Ленинского района Екатериной Юровских.
В ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в сфере культуры и искусства.
Последнее от Super User
- ПАМЯТИ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ В КРЫМУ ОТКРЫЛИ МОНУМЕНТ АБХАЗСКИМ ВОИНАМ
- В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ОБЪЕМЫ СОБИРАЕМОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ
- СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УПРОЩЕНИЯ РЕЖИМА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ В ПЕРИОД КУРОРТНОГО СЕЗОНА
- ТПП ПРОГНОЗИРУЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ЭКСПОРТА КЛУБНИКИ В РОССИЮ
- ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ КАНОНИЧЕСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНОПИСИ «СВЯТЫЕ ВОИНЫ»