МИНИСТРЫ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ И КРЫМА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 11 мая 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове в рамках рабочего визита в Республику Крым провёл встречу с коллегой Татьяной Манежиной и с главой администрации Ленинского района Екатериной Юровских.

В ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в сфере культуры и искусства.