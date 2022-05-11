ПАМЯТИ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ В КРЫМУ ОТКРЫЛИ МОНУМЕНТ АБХАЗСКИМ ВОИНАМ

Сухум. 11 мая 2022. Абхазия-информ. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия памятного знака, посвящённого увековечиванию памяти советских воинов из Абхазии, погибших при обороне и освобождении Крымского полуострова.

В Ленинском районе Крыма представители делегации из Абхазии приняли участие в открытии монумента памяти советских воинов из Абхазии, погибших в боях 1941-1944 гг. при обороне полуострова.

Памятный знак, выполненный из гранита, стал частью мемориального комплекса в Крыму.

Авторы обелиска участникам ВОВ из Абхазии, погибшим при обороне Крымского полуострова художник Руслан Габлиа и скульптор Амиран Адлейба.