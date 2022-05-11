В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ОБЪЕМЫ СОБИРАЕМОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 11 мая 2022. Абхазия-информ. В рамках поручения Президента Абхазии Премьер-министр республики Александр Анкваб провел совещание с участием главы администрации Ткуарчалского района Исидора Дочия, руководителей районной прокуратуры, отдела внутренних дел и РЭС, а также гендиректора РУП «Черноморэнерго».

Совещание было посвящено вопросу собираемости платы за потребляемую электроэнергию, уточнению данных по объему фактически использованной электроэнергии юридическими и физическими лицами в Ткуарчалском районе.

Как отметил Премьер-министр, уровень собираемости платы неудовлетворителен, и руководству района необходимо принять более действенные меры по исправлению ситуации. Очевидно, что ответственные службы должны усилить работу с юридическими и физическими лицами по существенному сокращению задолженности.

В числе обсужденных вопросов – и недавнее выявление действовавшей в с. Бедиа Ткуарчалского района майнинг-фермы и изъятие 320 аппаратов по добыче криптовалют общей мощностью потребляемой электроэнергии в 400 киловатт.

Ситуация показывает, по мнению премьер-министра, что уполномоченные службы не в полной мере выполняют задачи по противодействию незаконному потреблению электроэнергии и добыче криптовалют.

Главе администрации района поручено представить предложения по мерам дисциплинарного взыскания.