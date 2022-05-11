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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УПРОЩЕНИЯ РЕЖИМА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ В ПЕРИОД КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Новости Среда, 11 мая 2022 19:22
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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УПРОЩЕНИЯ РЕЖИМА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ В ПЕРИОД КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Сухум. 11 мая 2022. Абхазия-информ. Президент Аслан Бжания провел совещание по вопросам комплекса мер, направленных на упрощение пересечения абхазо-российской государственной границы  в период предстоящего курортного сезона.


Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба, министр юстиции Анри Барциц, главы СГБ, МВД, МИД, ГТК.

Глава государства обратил внимание на то, что в этом году предполагается большой поток туристов. «Он в разы превысит предыдущий рекордный по своим показателям 2021 год. В этой связи необходимо максимально упростить пересечение границы, особенно на участке МАПП Адлер, на который приходятся основные нагрузки»,-сказал Президент.

Аслан Бжания поручил создать рабочую группу по выработке предложений по упрощению пересечения государственной границы по реке Псоу. Ее возглавит вице-президент Бадра Гунба.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 11 мая 2022 19:32

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