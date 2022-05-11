СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УПРОЩЕНИЯ РЕЖИМА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ В ПЕРИОД КУРОРТНОГО СЕЗОНА
Сухум. 11 мая 2022. Абхазия-информ. Президент Аслан Бжания провел совещание по вопросам комплекса мер, направленных на упрощение пересечения абхазо-российской государственной границы в период предстоящего курортного сезона.
Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба, министр юстиции Анри Барциц, главы СГБ, МВД, МИД, ГТК.
Глава государства обратил внимание на то, что в этом году предполагается большой поток туристов. «Он в разы превысит предыдущий рекордный по своим показателям 2021 год. В этой связи необходимо максимально упростить пересечение границы, особенно на участке МАПП Адлер, на который приходятся основные нагрузки»,-сказал Президент.
Аслан Бжания поручил создать рабочую группу по выработке предложений по упрощению пересечения государственной границы по реке Псоу. Ее возглавит вице-президент Бадра Гунба.
Последнее от Super User
- ТПП ПРОГНОЗИРУЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ЭКСПОРТА КЛУБНИКИ В РОССИЮ
- ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ КАНОНИЧЕСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНОПИСИ «СВЯТЫЕ ВОИНЫ»
- В КАМАНСКОМ МОНАСТЫРЕ СОСТОЯЛАСЬ ВЫСТАВКА РЕДКИХ ИКОН И КАРТИН
- ИЗЪЯТО ОГРАНИЧЕННОЕ К ВВОЗУ НА ТЕРРИТОРИЮ АБХАЗИИ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ КРИПТОВАЛЮТЫ
- НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА