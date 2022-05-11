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Абхазия Информ

ТПП ПРОГНОЗИРУЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ЭКСПОРТА КЛУБНИКИ В РОССИЮ

Новости Среда, 11 мая 2022 12:21
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ТПП ПРОГНОЗИРУЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ЭКСПОРТА КЛУБНИКИ В РОССИЮ

Сухум. 11 мая 2022. Абхазия-информ. В целях проведения паспортизации и усовершенствования процесса сертификации определения страны происхождения товара, специалисты и эксперты палаты продолжают посещать предприятия и личные подсобные хозяйства Абхазии. Такие мероприятия проводятся ежегодно, перед началом сезона сбора урожая экспортно-ориентированных сельскохозяйственных культур.

Сотрудники ТПП в апреле и начале мая этого года посетили 29 клубничных хозяйств в Гулрыпшском и Очамчырском районах, из которых 26 – личные и три – предприятия. Специалисты на месте ознакомились с технологией выращивания ягод и с возникающими в этом процессе трудностями.

12 ЛПХ приходятся на село Кацикыт Гулрыпшского района. В основном клубнику здесь выращивают на открытом грунте. Общий ожидаемый объем урожая при благоприятных условиях – до 113 тонн.

Затем сотрудники ТПП побывали в семи ЛПХ села Цкыбын. Владельцы хозяйств сообщили, что по сравнению с прошлым годом объемы продукции в этом сезоне, в лучшем случае, сократятся на 20%. Клубнику в этом селе в основном выращивают в тепличных условиях. Ожидаемый объем урожая при благоприятных условиях до 408 тонн. Здесь преобладает сорт клубники «Клери».

В селе Пшап сотрудники посетили два ЛПХ. Общий ожидаемый объем на два хозяйства составил 90 тонн.

В общей сложности в Гулрыпшском районе, исходя из количества посещенных хозяйств, ожидается до 611 тонн урожая. Более 60% его будет реализовано на внутреннем рынке.

В Очамчырском районе сотрудники ТПП посетили четыре ЛПХ в селах Лабра и Аракич. Ожидаемый объем урожая до 37,7 тонн клубники.

Также представители палаты посетили крупные тепличные хозяйства – ООО «Альбион»,ООО «Наш продукт» и индивидуального предпринимателя Баталбей Авидзба.

Тепличное хозяйство ООО «Наш продукт» располагается в с. Бабушара, Гулрыпшского района. По словам руководителя предприятия, они в этом году только начали выращивать клубнику. В теплицах высажено 303 тыс. корней сорта «Asia» и «Alba»: 239 тыс. корней на открытом грунте и 64 тыс. корней – в теплицах. Ожидаемый объем урожая клубники первого сбора – до 150 тонн. 80% всего урожая планируется экспортировать.

Тепличное хозяйство ООО «Альбион» по сравнению с прошлым сезоном сократило объем производства на 75%. Сократился объем урожая на 62,5% и в тепличном хозяйстве ИП Баталбея Авидзба.

В прошлом сезоне прогнозируемый объем урожая клубники составил более 2 тыс. тонн. Основная часть этого объема была реализована на местном рынке и только 413,7 тонн (по данным ГТК РА) было направлено на экспорт в РФ.

Исходя из полученной информации от посещенных хозяйств и предприятий, ожидаемый урожай клубники в текущем сезоне составляет более 1,2 тыс. тонн, большая часть которой будет реализована на внутреннем рынке.

Владельцы хозяйств выделяют основные факторы, способствующие спаду объема урожая, среди которых: повышение цен на удобрения и тепличных конструкций, а также погодные условия.

Возникают сложности в доставке в центральный и другие округа РФ, так как это скоропортящийся товар несмотря на соблюдение всех условий транспортировки. Наблюдается снижение спроса на клубнику в близлежащих регионах России (СКФО И ЮФО) ввиду насыщенности внутреннего рынка собственным производством.

Опираясь на вышеуказанные факторы, прогнозируется спад экспортных операций у участников внешнеэкономической деятельности.

В связи с этим, предприятия и ЛПХ, занимающиеся выращиванием ягоды и имеющие в этой сфере определенный стаж, стали параллельно осваивать новые направления по возделыванию других сельскохозяйственных культур.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 11 мая 2022 12:24

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