Выставка организована по инициативе Министерства культуры Республики Абхазия и Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина.

Сухум. 10 мая 2022. Абхазия-информ. 11 мая в Каманском монастыре и 16 мая в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме состоится открытие выставки канонической православной иконописи «Святые воины».

Выставка посвящена 9 мая – Дню Победы в Великой Отечественной войне и завершает цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, организованных Державинским университетом совместно с зарубежными партнерами из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Сербии и Узбекистана. Работы выполнены иконописцами объединения Тамбовских художников-иконописцев «Къ Свету».

Объединение представляет его руководитель – художник-иконописец, профессор ТГУ имени Г. Р. Державина Михаил Никольский. На выставке абхазские зрители смогут познакомиться с изобразительно-выразительными подходами, которые сохраняются в рамках древнерусского и византийского уставного иконописания. Работы выполнены на липовых досках с использованием только натуральных материалов (левкасный грунт, сусальное золото, минеральные пигменты, стертые на желтке куриного яйца, копаловый лак с воском).