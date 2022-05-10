В КАМАНСКОМ МОНАСТЫРЕ СОСТОЯЛАСЬ ВЫСТАВКА РЕДКИХ ИКОН И КАРТИН
Сухум. 10 мая 2022. Абхазия-информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове посетил выставку в Каманском монастыре.
В стенах монастыря представили более 55 работ – фотографии княжеского рода Чачба-Шервашидзе, редкие иконы, среди которых «Святыня земли абхазской» и икона преподобной Натальи Фредерикс, святой исповедницы, фрейлины трех императриц – Марии Александровны, Марии Федоровны и Александры Федоровны Романовых.
На выставке также была представлена единственная копия картины «Сон пресвятой богородицы». Оригинал в 1886 году был выкуплен князем Сергеем Александровичем Романовым.
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