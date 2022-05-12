 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

«Попались в руки наши заблудшие овцы. Противник хвастается, что провёл успешную контроперацию. Но он забывает,…
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

В мире

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Российские власти начинают ревизию и подготовку бункерных защитных сооружений в южных областях страны, где введен «желтый» уровень…
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
апреля 06 2022
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН КРЫМА

Новости Четверг, 12 мая 2022 13:22
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН КРЫМА

Сухум. 12 мая 2022. Абхазия-информ. В селе Батальное на братской могиле красноармейцев и советских воинов прошел торжественный митинг, посвященный открытию Памятного Знака воинам Абхазии, героически защищавшим и освобождавшим Керченский полуостров и Крым в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Пока мы помним, мы живем».

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр культуры, руководитель делегации из Республики Абхазия Даур Кове, заместитель председателя Совета министров– постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов, министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина, глава Муниципального образования Ленинский район – председатель Ленинского районного совета Олег Водопьянов, глава Администрации района Екатерина Юровских и его заместители, замминистра иностранных дел Абхазии Одисей Бигвава, замминистра обороны Абхазии, статс-секретарь, генерал-майор Олег Аршба, начальник Аппарата МО, генерал – майор Илья Гамисония, руководитель международного военно-исторического проекта «Возвращение имени» (Республика Абхазия) Григорий Скворцов, глава администрации Батальненского сельского поселения Виктор Лысенко, директор ООО «Колос» – российско-абхазского предприятия по производству рыбной муки Астамур Отырба, член совета директоров ООО «Колос» Аслан Цишба, поисковики, жители Батальненского сельского поселения.

В рамках Международного военно-патриотического проекта «Возвращение имени» курсантами СВЩКУ министерства обороны Абхазии установлены имена родных 32-х погибших воинов Красной  армии, участников Великой Отечественной войны, уроженцев республики Абхазия.

Григорий Скворцов в своём выступлении озвучил имена погибших воинов Абхазии, героически защищавших и освобождавших Керченский полуостров и Крым в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.

После почетного открытия памятника, минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне. Участники мероприятия возложили к подножию монумента живые цветы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 12 мая 2022 13:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ НАРОДНОГО ПОЭТА АБХАЗИИ БАГРАТА ШИНКУБА НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.