ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН КРЫМА

Сухум. 12 мая 2022. Абхазия-информ. В селе Батальное на братской могиле красноармейцев и советских воинов прошел торжественный митинг, посвященный открытию Памятного Знака воинам Абхазии, героически защищавшим и освобождавшим Керченский полуостров и Крым в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Пока мы помним, мы живем».

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр культуры, руководитель делегации из Республики Абхазия Даур Кове, заместитель председателя Совета министров– постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов, министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина, глава Муниципального образования Ленинский район – председатель Ленинского районного совета Олег Водопьянов, глава Администрации района Екатерина Юровских и его заместители, замминистра иностранных дел Абхазии Одисей Бигвава, замминистра обороны Абхазии, статс-секретарь, генерал-майор Олег Аршба, начальник Аппарата МО, генерал – майор Илья Гамисония, руководитель международного военно-исторического проекта «Возвращение имени» (Республика Абхазия) Григорий Скворцов, глава администрации Батальненского сельского поселения Виктор Лысенко, директор ООО «Колос» – российско-абхазского предприятия по производству рыбной муки Астамур Отырба, член совета директоров ООО «Колос» Аслан Цишба, поисковики, жители Батальненского сельского поселения.

В рамках Международного военно-патриотического проекта «Возвращение имени» курсантами СВЩКУ министерства обороны Абхазии установлены имена родных 32-х погибших воинов Красной армии, участников Великой Отечественной войны, уроженцев республики Абхазия.

Григорий Скворцов в своём выступлении озвучил имена погибших воинов Абхазии, героически защищавших и освобождавших Керченский полуостров и Крым в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.

После почетного открытия памятника, минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне. Участники мероприятия возложили к подножию монумента живые цветы.