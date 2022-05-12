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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Четверг, 12 мая 2022 13:26
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 12 мая 2022. Абхазия-информ. В результате проведенных профилактических мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по городу Сухум был задержан Сельвян Артуш Акопович 1998г.р., который во время личного досмотра собственноручно выдал сверток с содержащимся внутри веществом растительного происхождения.

Согласно справке экспертов криминалистического центра МВД РА, изъятое у гражданина Сельвян вещество является наркотическим средством «Каннабис», то есть «Марихуана».

В отношении Артуша Сельвян отделом дознания УВД по г. Сухум за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в соответствии с ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

https://www.mvdra.org/press/13081/

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 12 мая 2022 13:29

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