ИЗЪЯТЫ ОГРАНИЧЕННЫЕ К ВВОЗУ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ АППАРАТОВ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 12 мая 2022. Абхазия-информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия совместно с должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия Джелия А.Р.

В результате досмотра салонного отделения обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на территорию Республики Абхазия комплектующие для аппаратов по извлечению криптовалюты (хеш-платы) в количестве пяти единиц.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.