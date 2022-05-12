110 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ГУМИСТИНСКОЙ ШКОЛЫ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АРУТЮНА ЧАКРЯНА

Юбилейную дату вместе с руководством и учениками школы отметили спикер парламента Лаша Ашуба, министр просвещения Инал Габлия, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, глава Армянской общины Абхазии, депутат парламента Галуст Трапизонян, депутаты парламента Левон Галустян, Ашот Миносян и Эрик Рштуни.

Почетные гости возложили цветы к памятнику Герой А. Чакряна. Торжественное мероприятие открыла директор школы Анаид Калайджян. Она рассказала об истории создания школы. «Вначале школьные занятия проводили в домах зажиточных крестьян, потом выделили участок земли, на котором построили маленькое здание для начальной школы. Затем в 1967 году построили двухэтажное здание, где уже была общеобразовательная школа, и ей присвоили имя .А.Х. Чакряна.

Представитель Администрации Сухумского района Арат Микаэлян поздравил педколлектив и учеников с юбилейной датой и преподнес кондиционеры и картину с видами новоафонского побережья. Министр просвещения Инал Габлия поблагодарил директора школы, а благотворителей школы наградил памятными грамотами.

Поздравительный адрес от имени Народного Собрания-Парламента зачитал руководитель аппарата Вадим Бжания: «Страницы жизни вашей школы состоят их многих фактов и событий. Следует особо подчеркнуть, что жители села способствовали созданию условий для работы школы, поддерживали деятельность ее коллектива. Ваша школа известна своими выпускниками и достижениями, высокими личностными качествами, преемственностью поколений. Особенно это проявилось в Великую отечественную войну 1941-1945 г.г. и во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993г.г. многие из выпускников школы сложили свои головы при защите Родины на полях сражений, заслужили свои звания и награды посмертно».

Также гумистинскую школу с юбилеем поздравил глава армянской общины Абхазии, депутат парламента Галуст Трапизонян. Он отметил, что небольшой поселок Гумиста дал Абхазии троих героев Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993г.г. «Я хотел бы сегодня поблагодарить руководство школы, руководителя, заслуженного педагога Республики Абхазия. Действительно эта школа восстанавливается. Она уже практически восстановлена. Я думаю, что мы могли бы отремонтировать школу, но успели к юбилее. Уже дано указание мастерам сделать забор школы и отремонтировать фасад, чтобы имела образцовый вид», - подчеркнул Галуст Трапизонян.

С юбилеем поздравил школу и временный поверенный в делах РФ в Абхазии Ренат Литвинов, отметив также героический путь выпускника Арутюна Хачиковича Чакряна.

«Идеология нашего государства это дружба, сплоченность и единство всего многонационального народа. Обернитесь, посмотрите друг на друга сегодня здесь во дворе гумистинской школы абхазы, русские, армяне, осетины, греки. Вот это и есть цвет всего многонационального народа Абхазии. Пусть вместе будем едины, все преодолеем, так как преодолевали тяготы военного лихолетья 1992-1993 году, как преодолели тяготы послевоенной блокады, как сейчас сообща строим независимую Апсны», - отметил в своем выступлении», депутат Левон Галустян:

Ученики школы устроили концерт, читали стихи на армянском, русском и абхазском языках, исполняли абхазские и армянские танцы. (Абаза ТВ).