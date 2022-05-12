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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ЭКОЛОГАМИ СТРАНЫ

Новости Четверг, 12 мая 2022 22:01
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ЭКОЛОГАМИ СТРАНЫ

Сухум. 12 мая 2022. Абхазия-информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием председателя Государственного комитета Республики Абхазия Савелия Читанава и директором Института экологии АНА Романом Дбар.

Обсуждались проблемы морского берегоукрепления и берегообразования в Гагрском районе и г. Очамчыра, влияние рек на экологию морской акватории и образование морских пляжей, необходимые работы по очищению русла рек от излишних инертных материалов, вызывающих их разлив и сопутствующие проблемы.

Особое внимание было уделено контролю за процессом выборки инертных материалов с целью недопущения вреда экологическому балансу.

Помимо обсужденных вопросов, премьер-министр интересовался мнением специалистов о причинах гибели дельфинов, имевших место в последнее время. Ситуация обратила на себя внимание не только соответствующих служб, но и общественности. 

По словам главных экологов, за этим периодическим явлением наблюдают специалисты не первый год. Эксперты Института экологии и Госкомэкологии ведут мониторинг ситуации. По их словам, причин гибели может быть несколько: повреждения, полученные особями в рыболовецких сетях, вирусные и инфекционные заболевания этого вида млекопитающих.

По мнению участников совещания, несмотря на то, что на большинстве исследованных тушек дельфинов не найдено следов внешнего воздействия, важно более строгое контролирование условий использования рыболовецких сетей.

Премьер-министр поручил продолжить мониторинг и предложить меры, способствующие минимизации случаев гибели дельфинов в результате деятельности человека.    

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 12 мая 2022 22:03

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