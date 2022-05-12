В СУХУМЕ ПРОХОДЯТ ПЕРВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШИНКУБОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Сухум. 12 мая 2022. Абхазия-информ. В Абхазском институте гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа проходят I Международные Шинкубовские чтения, посвящённые 105-летию со дня рождения Народного поэта Абхазии, Народного писателя Кабардино-Балкарии и Адыгеи, академика Академии наук Абхазии, ученого-лингвиста, фольклориста, переводчика, Героя Социалистического Труда, выдающегося государственного деятеля, лауреата Государственной премии Республики Абхазия им. Д.И. Гулиа, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» («Честь и слава») I степени Баграта Васильевича Шинкуба (12.05.1917 – 25.02.2004).

В конференции приняли участие представители Российской академии наук, Института мировой литературы им. А.М. Горького, Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований, Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований, Дагестанского научно-исследовательского института педагогики, Дагестанского педагогического университета, Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, Карачаево-Черкесского университета, Кабардино-Балкарского научного центра, Северо-Кавказского Федерального университета, Северно-Осетинского института гуманитарных исследований им. Абаева, Института перевода Российской государственной библиотеки.

Открывая конференцию, директор АбИГИ Арда Ашуба приветствовал участников и отметил, что организаторами данного мероприятия является Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа, Абхазский государственный университет, Союз писателей Республики Абхазия и Ассоциация писателей Республики Абхазия.

«Баграт Шинкуба своим многогранным творчеством, мудростью, глубиной и масштабами творческой мысли, ярким художественным воплощением национального духа, символизирует высокий профессиональный уровень развития нашей отечественной словесности. В 20-30 гг. прошлого столетия процесс ускоренного развития и роста выдвинул перед сильной плеядой молодых абхазских писателей, носителей национальной идеи весьма ответственную и сложную творческую задачу – создание нового литературного языка, формирование полноценной усовершенствованной системы, которая соответствовала бы эстетическим запросам национальной духовной культуры, ставшей на путь возрождения. На фоне бесценного художественного опыта, у истоков которого стоял патриарх абхазской литературы Дмитрий Гулиа, его соратники Иуа Когониа, Самсон Чанба, Михаил Лакербай, Дзадз Дарсалия и другие крупные мастера слова, значительным и уникальным стало самобытное творчество Б. Шинкуба. В его произведениях, созданных в 30-е годы, нашли колоритное отражение характерные особенности повествовательно-пластического склада художественного мышления. Уже в ранних стихах и балладах Б.Шинкуба «Моя звезда», «Сон», «Осенний сад» ярко проявлялись неповторимые качества его истинного поэтического дарования. Наиболее зрелым плодом многогранной творческой деятельности является «Последний из ушедших». Произведение подлинно современное по видению мира. Бесконечно много можно говорить о самом Баграте Шинкуба и его творчестве», – сказал Ашуба.

Он отметил, что Шинкубовские чтения будут проводиться каждые пять лет.

«Это уже станет традицией, мы каждые пять лет будем проводить Шинкубовские чтения. Мы изучаем и будем продолжать изучать многогранное творчество Баграта Шинкуба», – сказал Ашуба.

Советник Президента по науке и культуре Нугзар Логуа приветствовал участников конференции и гостей из Северного Кавказа и других регионов Российской Федерации.

«Много писателей, которые внесли большой вклад в национальную абхазскую литературу. Среди них, как гора Эрцаху, возвышается Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграт Шинкуба. Он оставил свое имя в истории.

Произведения Шинкуба известны далеко за пределами Абхазии и переведены на разные языки. Среди этих произведений и роман «Последний из ушедших», – отметил Логуа.

«Помимо того, что Шинкуба был писателем, он занимался общественно-политической работой. В один период он возглавлял Союз писателей Абхазии, более 20 лет был председателем Президиума Верховного Совета. В эти годы благодаря ему в культурной жизни Абхазии многое изменилось», – сказал Нугзар Логуа.

В 1967 г. Баграту Шинкуба присвоили почётное звание Народного поэта Абхазии и Государственную премию им. Д. И. Гулиа за роман в стихах «Песня о скале». В 1988 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Трижды награждался орденом «Трудового Красного Знамени». Шинкуба был депутатом Верховного Совета СССР пятого созыва.

«Баграт Шинкуба был также языковедом и лингвистом, что позволяло ему прекрасно переводить произведения таких классиков, как Байрон, Пушкин, Гёте, Лермонтов, Петёфи и других. В 2010 году в Венгрии во дворе дома музея Шандора Петёфи был установлен памятник Баграту Шинкуба», – подчеркнул Нугзар Логуа.

Имя Шинкуба неразрывно связано с развитием абхазской государственности. Он один из авторов «абхазского письма» 1947 года в Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, в котором говорилось о многочисленных нарушениях прав абхазского народа.

С приветственной речью выступила кандидат педагогических наук, доцент, в.н.с. Дагестанского НИИ педагогики им. А.А. Тахо-Годи, руководитель Клуба писателей Миясат Муслимова.

«Это первые Шинкубовские чтения и это исторический момент. Они посвящены личности человека, который по своей сути является человеком эпохи ренессанса. Он стал вселенной не только для народа Абхазии, но и для всего Кавказа. Это очень правильно и благородно, когда нация умеет чтить память человека слова», – сказала Миясат Муслимова.

Она вручила удостоверения почетных членов Клуба писателей Кавказа Мушни Ласуриа, Владимиру Зантария, Геннадию Аламиа.

От министра культуры Даура Кове зачитали приветственный адрес.

В частности, в приветствии говорится: «Баграт Шикуба является выдающимся представителем абхазской литературы. Он один из тех писателей, кто оставил нам лучшее литературное наследие. Во всех его произведениях прослеживается любовь к Родине и к своему народу. Ему удавались все жанры. Он первый, кто в Абхазии написал роман в стихах. Баграт Шинкуба посвятил свою жизнь служению абхазскому народу».

На пленарном заседании также выступили ректор АГУ Алеко Гварамия, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, кандидат юридических наук, доцент, директор Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований при Правительстве КЧР Рамазан Тхагапсов, доцент филологических наук, заместитель директора по науке Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева Марзият Биданок.

После приветственных речей были представлены научные доклады по основной тематике чтений.

После перерыва работа продолжилась в секциях. Часть докладов будет заслушана в режиме онлайн.

Секция №1

Формирование и развитие родной литературы и фольклористики: история и современность. Творческое наследие Б.В. Шинкуба в контексте эволюции абхазской литературы.

Секция №2

Абхазо-адыгские и дагестанские языки: современное состояние и перспективы развития Этнокультурологические аспекты в исследовании родных языков.

Секция №3

Этнокультурные процессы в историческом, художественном и философском контекстах.