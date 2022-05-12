МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ТЕЧЕНИИ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Во встрече участвовали руководители министерств туризма, внутренних дел, здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, СГБ и Госкомитета по экологии.

Сергей Пустовалов отметил, что курортный сезон 2022 года обещает быть весьма интенсивным и насыщенным.

По словам начальника погранотряда СГБ Абхазии Рустама Латипова, в 2021 году было зафиксировано 11 миллионов пересечений госграницы индивидуальными туристами и туристическими группами.

Как отмечалось на встрече, всем заинтересованным структурам необходимо выработать единый механизм предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на протяжении всего курортного сезона. В первую очередь это связано с безопасностью людей на водных объектах.

По словам начальника госинспекции по маломерным судам МЧС Тенгиза Сабуа, статистика смертей на воде удручающая. Если в 2020 году на водных объектах утонули 2 человека, то в прошлом – уже 20.

Здесь возникают проблемы подготовки пляжей, их оснащение спасательными постами с обученным персоналом. Все это ,согласно закону, находится в компетенции глав местных Администраций.

Заместитель министра внутренних дел Зураб Зантария акцентировал внимание присутствующих на проблемах соблюдения правил эксплуатации маломерных плавсредств в купальных зонах городских пляжей и усилении мер административной ответственности для нарушителей.

Еще одной острой темой межведомственной встречи стал вопрос незарегистрированных туристических групп, самовольно путешествующих по горам Абхазии.

Ни Минтуризма, ни МЧС не уведомляются ни о маршрутах движения, ни о количественном составе групп. А при возникновении чрезвычайных ситуаций спасатели неделями ищут пропавших в горах. Зачастую такие путешествия для туристов заканчиваются трагически.

По словам министра по туризму Теймураза Хишба, необходимо проработать вопрос о создании туристической полиции, выявляющей подобные незаконные тургруппы, а также усилить егерскую службу в горных районах.

Что касается спелеологического туризма, то, как отметил председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава, и здесь стоит острая проблема нерегистрируемых групп. Более того, поступают заявки от спелеологов из недружественных стран, которые хотят заехать в Абхазию в спелеоэкспедиции через Грузию. В этом случае им категорически отказывают.

Касаясь темы оказания оперативной помощи при ДТП, министр здравоохранения Эдуард Бутба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния сказали о необходимости создания передвижных пунктов модульного типа за пределами городов, в частности вдоль основных автотрасс, а также на озере Рица и в Кодорском ущелье. На их базе могли бы быть размещены спасатели и медицинские работники, что позволило бы оперативно решать вопросы оказания срочной медицинской помощи и доставки пострадавших в лечебное учреждение. Однако здесь необходимо проработать вопросы дополнительного финансирования.

Подводя итоги встречи, вице-премьер Сергей Пустовалов отметил результативность подобного формата обсуждения, который в будущем призван вылиться в принятие конкретных документов на уровне правительства страны.