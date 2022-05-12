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Абхазия Информ

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ТЕЧЕНИИ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Новости Четверг, 12 мая 2022 22:06
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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ТЕЧЕНИИ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Сухум. 12 мая 2022. Абхазия-информ. Вице-премьер Сергей Пустовалов провел  межведомственную  рабочую  встречу по вопросам предотвращения чрезвычайных ситуаций в период курортного сезона, сообщает пресс-служба МЧС РА. 

Во встрече участвовали руководители министерств туризма, внутренних дел, здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, СГБ и Госкомитета по экологии.

Сергей Пустовалов отметил, что курортный сезон 2022 года обещает быть весьма интенсивным и насыщенным.

По словам начальника погранотряда СГБ Абхазии Рустама Латипова, в 2021 году   было зафиксировано 11 миллионов пересечений госграницы индивидуальными туристами и туристическими группами.

Как отмечалось на встрече, всем заинтересованным структурам необходимо выработать единый механизм  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на протяжении всего курортного сезона. В первую очередь это связано с безопасностью людей на водных объектах.

По словам начальника госинспекции по маломерным судам МЧС  Тенгиза Сабуа, статистика смертей на воде удручающая. Если в 2020 году на водных объектах утонули 2 человека, то в прошлом – уже 20.

Здесь возникают проблемы подготовки пляжей, их оснащение  спасательными постами с обученным персоналом. Все это ,согласно закону, находится в компетенции глав местных Администраций.

Заместитель министра внутренних дел Зураб Зантария акцентировал внимание присутствующих на проблемах соблюдения правил эксплуатации маломерных плавсредств в купальных зонах городских пляжей и усилении мер административной ответственности для нарушителей.

Еще одной острой темой межведомственной встречи стал вопрос незарегистрированных туристических групп, самовольно  путешествующих  по  горам Абхазии.

Ни Минтуризма, ни МЧС не уведомляются  ни о маршрутах движения, ни о количественном составе групп. А при возникновении чрезвычайных ситуаций   спасатели неделями ищут пропавших в горах. Зачастую такие путешествия для туристов заканчиваются трагически.

По словам министра по туризму Теймураза Хишба, необходимо проработать вопрос о создании туристической полиции, выявляющей подобные незаконные тургруппы, а также усилить егерскую службу в горных районах.

Что касается спелеологического туризма, то, как отметил председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава, и здесь стоит острая проблема нерегистрируемых групп. Более того, поступают заявки  от спелеологов из недружественных стран, которые хотят заехать  в Абхазию в спелеоэкспедиции  через  Грузию.  В этом случае им категорически отказывают. 

Касаясь темы оказания оперативной помощи при ДТП, министр здравоохранения Эдуард Бутба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния  сказали о необходимости создания передвижных пунктов модульного типа за пределами городов, в частности вдоль основных автотрасс, а также на озере Рица и  в Кодорском ущелье. На их базе могли бы быть  размещены спасатели и медицинские работники, что позволило бы оперативно   решать вопросы оказания срочной медицинской помощи и доставки пострадавших в лечебное учреждение. Однако здесь необходимо проработать вопросы дополнительного  финансирования.

Подводя итоги встречи, вице-премьер Сергей Пустовалов отметил результативность подобного формата обсуждения, который в будущем призван вылиться  в принятие конкретных документов на  уровне правительства страны.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 12 мая 2022 22:07

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