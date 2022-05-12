В АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПОДГОТОВКЕ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

По всем прогнозам курортный сезон в Сухуме будет насыщенным и надо к нему подготовиться так, чтобы столица Абхазии стала комфортным местом отдыха, сказал, открывая совещание, замглавы города Леон Кварчия.

«Необходимо максимально мобилизовать все силы, чтобы город выглядел достойно, чтобы смогли достойно встретить и принять всех гостей, которые к нам приедут. Проблем в городе много, но тем не менее в преддверии летнего сезона придется перейти на еще более интенсивный график работы, чтобы отдыхающие не почувствовали себя здесь некомфортно или унесли бы с собой негативные впечатления о пребывании в нашей стране», – сказал Леон Кварчия.

В первую очередь Леон Кварчия обратил внимание на поддержание чистоты на основных магистральных дорогах, на набережной столицы, на исправности систем уличного освещения, на своевременном вывозе твердых бытовых отходов. Надо быть готовыми оперативно вывозить скапливающийся мусор, подчеркнул Кварчия.

Он поинтересовался у замдиректора Департамента ЖКХ Руслана Авидзба, как готовятся коммунальные службы к курортному сезону и просил озвучить проблемы, с которыми они сталкиваются, чтобы помочь в их решении. Руслан Авидзба констатировал, что уже сейчас все службы, связанные со сбором и вывозом мусора, работают на пределе возможностей, так как по-прежнему бытовые отходы вывозятся в Галский район.

«В настоящий момент ситуация улучшается таким образом: принято решение о закупке двух тонаров и одного тягача, для того, чтобы увеличить парк техники, которая занимается вывозом мусора. Это значительно улучшит ситуацию. В этом направлении ведется сейчас достаточно быстрая работа, чтобы можно было обеспечить службу машинами. Фирмы, привлеченные для уборки города, тоже работают в усиленном режиме», – сказал Авидзба.

Замдиректора Департамента ЖКХ сообщил, что в ближайшее время займутся приведением в надлежащий вид прибрежной, пляжной зоны. По его словам, необходимо провести ревизию пляжных кабинок, спусков, лестниц выхода на пляж. Также для поддержания порядка в парковых зонах закупается газонокосильная техника. Службы ДРСУ проводится ямочный ремонт дорог на многих улицах столицы.

«Службами проводится очистка выходов в море, обслуживание ливневых каналов. Весна была дождливой и лето предполагается дождливая, поэтому службы готовы к поддержанию надлежащего вида города», – отметил Руслан Авидзба.

Начальник Управления «Горстрой Администрации города Сухум» Астамур Пипия проинформировал, что к курортному сезону будет выполнен первый этап работ по замене проводки плафонов и восстановления столбов с парапетами на набережной столицы.

Касаясь сезонной торговли, замглавы столицы Леон Кварчия поручил главному архитектору Сухума определить места, где можно и нельзя заниматься выносной торговлей, чтобы заранее проинформировать предпринимателей.

«Чтобы и те, кто хочет заниматься выносной торговлей, смогли заработать, но в то же время, чтобы это не было в ущерб всем остальным, в том числе жителям и гостям нашего города», – отметил Леон Кварчия.

Главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова рассказала, что в Администрацию обращаются граждане за разрешением о выносной торговле. На данный момент на рассмотрении порядка 25 заявлений на предпринимательскую деятельность в летний период.

«Каждое заявление рассматривается индивидуально: будь-то оказание услуг по плетению пляжных косичек, или установка тира и еще какие-то аттракционы – на это все выдается распоряжение, в котором прописывается, что конкретно должен сделать тот или иной предприниматель. И определяется конкретное место дислокации, где он имеет право проводить свою предпринимательскую деятельность. «Хотелось бы предупредить наших предпринимателей, что ни в коем случае нельзя становиться своевольно на какое-либо место и заниматься предпринимательской деятельностью. По всем фактам будут приниматься административные меры», – сказала Шаменкова.

Светлана Шаменкова рассказала, что планируется сделать единый ряд торговли из тех домиков, которые стояли на площади Свободы на Новый год - предприниматели их возьмут в аренду и поставят на площади возле Дэма. На улице Воронова будет ряд из тентовых палаток. Леон Кварчия поручил усилить работу по контролю за несанкционированной торговлей.

К совещанию по подготовке к курортному сезону присоединился мэр Беслан Эшба. Он подчеркнул, что чистота и порядок в столице – в приоритете.

«Самое главное, чтобы на пляже был порядок. Все бульвары, все скверы, набережная, также должны быть в чистоте.. Сидеть в кабинетах коммунальному отделу не надо. Пусть идут и контролируют работы на участках. По объектам выносной торговли – бульварная часть должны быть свободна для прохода. По площадке у Дэма – павильоны там временные, только на летний сезон. Сезон закончится – убираем. По поводу витринной продажи напитков и мороженого – думаю, можно сделать, но так, чтобы это не загромождало бульварную часть», – отметил Беслан Эшба.

На совещании озвучили решение о том, что отменяется торговля по проспекту Леона, где вдоль Ботанического сада обычно реализовывалась разная сувенирная продукция.

Как сообщила главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова, для того, чтобы удовлетворить запросы отдыхающих, которые хотят приобрести сувениры города, прорабатывается проектное решение устройства торговых точек на платформе Гума. Уже к 1 июня подготовят места, и предприниматели смогут реализовать там свои товары.



Об этом сообщает сайт столицы.